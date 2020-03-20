Клопп: даже во сне думаю о своих парнях

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что скучает по игрокам своей команды.



"Я даже когда сплю думаю о своих парнях. Для меня самое важное - это физическая форма игрока. Мы стараемся этого добиться с помощью тренировок, определенных диет и тактики. Также они проводят время дома. Есть несколько факторов, которые влияют на производительность. Также необходимо разговаривать с игроками", - приводит слова Клоппа Voetbal International.



Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 82 очка.