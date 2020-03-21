Назначение произойдет ближайшим летом, когда у нынешнего наставника "железнодорожников" Юрия Семина закончится контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что "Локомотив", скорее всего, не будет подписывать с Семиным новый контракт.
Последним клубом 40-летнего специалиста был венгерский клуб "Фехервар". Также он тренировал "Партизан", который приводил к победе в чемпионате Сербии и Кубке страны.
СМИ: Марко Николич летом станет главным тренером "Локомотива"
Как сообщает Nemzeti Sport, новым главным тренером "Локомотива" станет серб Марко Николич.
alo.rs
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