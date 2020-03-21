"Информации о тестах не так много, но самый распространенный анализ — мазок из полости рта, носовых пазух. И в течение от одного до трех дней обрабатываются анализы. Думаю, существует и повторный анализ, но, в любом случае, подозрений нет. На данный момент у всех в "Зените" ничего не выявлено.
В любом случае, футболистам была дана рекомендация находиться дома до понедельника. Ведь думали, что результаты анализов будут готовы к понедельнику, но, к счастью, мы их получили раньше. Рекомендации: стараться как можно меньше выходить из дома, не покидать территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находиться на месте, в том числе чтобы при любом дискомфорте врачи команды могли сразу же осмотреть игрока", - цитирует Тимощука "Р-Спорт".
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты, включая чемпионат России.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. На сегодняшний день известно 281 тыс. случаев заражения. В России были заражены более 250 человек.
Тимощук - о коронавирусе: на данный момент у всех в "Зените" ничего не выявлено
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал, какие меры принимаются в команде из-за коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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