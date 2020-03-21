- Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса — все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходят в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем, - цитирует футболиста Sport24.
Также Кучаев отметил, что во время походов в магазин не успел столкнуться с дефицитом товаров, хотя не исключает того, что попал в первую волну закупок.
Напомним, в мире бушует пандемия коронавируса. Из-за этого чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля.
После 22-ух туров ЦСКА занимает пятое место с 36 очками.
Кучаев: купил достаточно много гречки, макарон, риса. Все равно эта еда хранится долго, не пропадет
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что закупил в магазинах еды.
Источник: ПФК ЦСКА
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