Чалов рассказал, как он отреагировал на предложение "Кристал Пэлас"

Форвард ЦСКА Федор Чалов был согласен на переход в "Кристал Пэлас", однако армейцев не устроило предложение.
Фото: Rusfootball.info
Ранее агента Чалова сообщал, что руководство ЦСКА полагает, будто Федор стоит дороже 27 млн евро.

Агент Чалова: "Кристал Пэлас" предложил за Фёдора 27 млн евро, но ЦСКА отказал

- Первая реакция? Честно, я удивился, что реально был такое предложение. Могло показаться, что я сейчас заплакал (смеется). Нет, просто соринка в глаз попала. Даже не помню, если честно. Первым об этом мне сообщил Кристя (Кристиан Эмиле, агент игрока). Он спросил меня, хочу ли я. Я ответил: "Конечно". Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. "Кристал Пэлас" уже начали напрямую общаться с ЦСКА. Личный контракт не был для меня вопросом первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА это устроило и как армейцы вообще к этому относятся.

Не знаю, насколько правдиво, что в команде меня хотел видеть именно тренер "Кристал Пэлас", и что он до сих пор меня хочет. Но мне очень приятно, я постараюсь сделать. Смотрю ли какое место они занимают в таблице? Поглядываю, если честно. Ну, если случилось (не состоялся переход), то так должно быть, - рассказал Чалов в интервью Арустамяну на канале комментатора.

По итогам прошлого сезона Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, в текущем чемпионат форвард забил только пять мячей.



Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Российский трансферы Чалов ЦСКА АПЛ Кристал Пэлас
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Прядкин: РПЛ возобновится не раньше 24 апреля
"Портсмут" сообщил о заражении коронавирусом трёх футболистов команды
Прядкин: не рассматриваем вопрос игры без зрителей в РПЛ
Чалов рассказал, как он отреагировал на предложение "Кристал Пэлас" 1
Тимофеев: особо дефицита товаров не замечаю, но вроде их меньше стало 1
Кучаев: купил достаточно много гречки, макарон, риса. Все равно эта еда хранится долго, не пропадет 8
Агент Чалова: "Кристал Пэлас" предложил за Фёдора 27 млн евро, но ЦСКА отказал 5
Джорджевич подарил медцентру в Черногории респиратор за 20 тысяч евро 1
Китайский форвард "Эспаньола" У Лэй заболел коронавирусом
Тимощук - о коронавирусе: на данный момент у всех в "Зените" ничего не выявлено
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен: думаю, раньше конца апреля - начала мая чемпионат вряд ли возобновится 2
"Интер" намерен арендовать у "Барселоны" Коутиньо
СМИ: Марко Николич летом станет главным тренером "Локомотива" 14
Президент мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом
Клопп: даже во сне думаю о своих парнях
Тимощук: нынешний сезон нужно доиграть, чтобы не было разговоров о незаслуженном чемпионстве "Зенита" 15
Куман хочет однажды возглавить "Барселону"
Малком: Неймар - один из лучших футболистов в мире
Нападающий "Локомотива" пожертвовал 20 тысяч евро на медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом 1
"Лейпциг" провел совместную тренировку команды
Экс-игрок сборной Украины принял участие в челлендже "Оставайся дома" и почеканил туалетную бумагу в супермаркете 2
Игрок "Атлетико" рассказал, какой в Мадриде штраф за нарушение карантина 1
Де Врей: Месси и Роналду очень опасные игроки. Мбаппе - просто кошмар 1
"Матч ТВ" приобрёл права на чемпионат Австралии 15
Малком: пытаюсь применять в "Зените" то, что научился у Месси 2
"Наполи" 25 марта возобновит тренировки
Дзюба - Кокорину: тебе 32 года. Не блефуй, хрю 4
"У нас великолепный президент, который в обиду не даст". Юран - ситуации с пандемией коронавируса 4
Малком ответил, готов ли выступать за сборную России 18
Лучшие легионеры РПЛ. Веллитон: натурализация, травма пятки, конфликт с Акинфеевым
Все новости