Ранее агента Чалова сообщал, что руководство ЦСКА полагает, будто Федор стоит дороже 27 млн евро.
Агент Чалова: "Кристал Пэлас" предложил за Фёдора 27 млн евро, но ЦСКА отказал
- Первая реакция? Честно, я удивился, что реально был такое предложение. Могло показаться, что я сейчас заплакал (смеется). Нет, просто соринка в глаз попала. Даже не помню, если честно. Первым об этом мне сообщил Кристя (Кристиан Эмиле, агент игрока). Он спросил меня, хочу ли я. Я ответил: "Конечно". Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. "Кристал Пэлас" уже начали напрямую общаться с ЦСКА. Личный контракт не был для меня вопросом первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА это устроило и как армейцы вообще к этому относятся.
Не знаю, насколько правдиво, что в команде меня хотел видеть именно тренер "Кристал Пэлас", и что он до сих пор меня хочет. Но мне очень приятно, я постараюсь сделать. Смотрю ли какое место они занимают в таблице? Поглядываю, если честно. Ну, если случилось (не состоялся переход), то так должно быть, - рассказал Чалов в интервью Арустамяну на канале комментатора.
По итогам прошлого сезона Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, в текущем чемпионат форвард забил только пять мячей.
Чалов рассказал, как он отреагировал на предложение "Кристал Пэлас"
Форвард ЦСКА Федор Чалов был согласен на переход в "Кристал Пэлас", однако армейцев не устроило предложение.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!