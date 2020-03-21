Ранее венгерское издание Nemzeti Sport сообщило, что по окончании сезона "Локомотив" отправит Сёмина в отставку. По данным источника его заменит Николич.
"В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует… Не знаю, кто это такой", — приводит слова Мещерякова РИА "Новости".
В сезоне 2016/17 под руководством Николича "Партизан" оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат и кубок страны.
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Председатель совета директоров "Локомотива" саркастически прокомментировал слухи об отставке Сёмина
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков посмеялся над слухами о грядущей замене наставника клуба Юрия Сёмина на главного тренера "Партизана" Марко Николича.
Фото - ТАСС
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