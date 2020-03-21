Ранее агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы Чалова, рассказал о несостоявшейся сделке лондонского и московского клуба.
"Конечно, я не верю, что "Кристал Пэлас" предлагал за Чалова 25 миллионов. Может быть, но тогда нужно делить вопрос на две части. Если там было 25, то каким образом вообще его не продали. Зная финансовые возможности ЦСКА, когда Влашич, их самый дорогой футболист действительно хорошего уровня стоит 13 миллионов, и они не продают Чалова за 25… Не знаю, мне кажется, его нужно было "Почтой России" немедленно отправлять в Лондон. Под конвоем, чтобы не дай бог эта сделка не сорвалась.
Мне казалось всегда до этого, что Бабаев — лучший менеджер страны, который лучше всех в стране считает деньги. Я не верю, что он не продал бы его за 25. Если реально было 25, то у меня нет объяснения этому. Мне кажется, это если только "Кристал Пэлас" был совсем на безрыбье в последние два-три дня трансферного окна, что у них все сорвалось. Я так помню, что это было совсем впритык к концу трансферного окна, 12 или 14 августа было.
Думаю, что если следующим предложением будет 10, это будет очень хорошо. Сейчас 10 миллионов за Чалова — это очень много", - сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале.
Ранее появились слухи, согласно которым "Челси" возобновил интерес к Чалову.
Агент: Чалова нужно было "Почтой России" отправлять в Лондон, если предлагали 25 млн фунтов
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об информации, согласно которой "Кристал Пэлас" летом 2019 года предлагал за форварда ЦСКА Фёдора Чалова 25 млн фунтов.
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