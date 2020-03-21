Тимощук: практически не выхожу из дома, стараюсь не находиться поблизости с другими людьми

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"Впадать в панику ни в коем случае не нужно. Что касается гриппа, любых респираторных заболеваний, сейчас все те же рекомендации. Как мы видим, в Китае уже складывается положительная динамика, много людей выздоравливает. Что касается меня и футболистов, мы добавили осторожности в повседневной жизни.Надо меньше находиться в людных местах, оставаться по возможности дома. То же самое касается детей, они не ходят в школу, перешли на онлайн-платформу обучения в университетах. Это самые основные меры предосторожности. Конечно, надо пользоваться всевозможными антисептиками, можно носить защитные маски.Ношу ли маску? Нет. Потому что после момента сдачи анализа практически не выходил из дома. Изучил все возможные варианты распространения вируса и заражения вирусом от другого человека. Так что стараюсь быть осторожным и не находиться поблизости с другим людьми. Все меры стараюсь соблюдать и чувствую себя комфортно", – цитирует Тимощука РИА "Новости".В настоящее время из-за пандемии коронавируса приостановлен чемпионат России и другие турниры. В Европе в футбол играют лишь в Белоруссии. Ранее стало известно о переносе Евро-2020 на 2021 год.