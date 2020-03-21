Сёмин сообщил, что "Локомотив" продолжит тренироваться, несмотря на коронавирус

Главный тренер московского " Локомотива " Юрий Сёмин сообщил, что "железнодорожники" будут и дальше тренироваться, несмотря на приостановку чемпионата России в связи с пандемией коронавируса.

Сегодня, 21 марта, президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что чемпионат вряд ли возобновится ранее 24 апреля.



"Мы будем ориентироваться на ту ситуацию, которая есть. Мы будем продолжать тренировочный процесс, потому что просто так приостановить занятия, получая до этого большие нагрузки и играя, со спортивной точки зрения неправильно. Поэтому продолжим работу в поддерживающем режиме, а дальше сориентируемся", - приводит слова Сёмина РИА "Новости".



По состоянию на 21 марта в России зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом.