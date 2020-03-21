"Сижу дома, не знаю почему, но уже второй день смотрю в YouTube передачи про волгоградский "Ротор". 1995-1996 годы, когда команда играла с "Манчестер Юнайтед". Наткнулся в интернете случайно и затянуло.
Пересматриваю голы Олега Веретенникова, свои голы. Так понравилось. На очереди "Спартак"? Да, конечно", - цитирует Павлюченко "Р-Спорт".
Павлюченко выступал за "Ротор" в 2000-2003 годах, после чего перешёл в московский "Спартак".
Павлюченко: сижу дома, второй день смотрю передачи про "Ротор"
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, чем занимает время во время самоизоляции.
Фото: Андрей Мирейко, "СЭ"
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