Футболист выложил в "Инстаграме" собственное фото, которое подписал словом "подарки".
На снимке Кокорин обут в кроссовки лимитированной серии Nike MAG Back to the Future - такие же носил главный герой фильма "Назад в будущее" Марти Макфлай. Их стоимость на сайте Farfetch составляет 25750 долларов.
"Их было тяжело найти", - отметил в комментариях пользователь Карен Григорян. Кокорин в ответ его поблагодарил.
Кокорин показал подарок на день рождения за 2 млн рублей (фото)
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин получил на 29-летие не только поздравления звёзд мирового футбола Поля Погба и Сеска Фабергаса, но и ценные подарки.
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