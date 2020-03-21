Тихонов: в Белоруссии интересный чемпионат, там может произойти все что угодно

Напомним, "Матч ТВ" приобрел права на показ матчей белорусского чемпионата.



"Интересный чемпионат, там может произойти все что угодно. Если у команды хороший бюджет, то она впереди. У нас иногда так не получается.



Не хочется, чтобы пауза в чемпионате России затягивалась. Хочется доиграть сезон, не так много игр осталось. При желании можно и за месяц завершить чемпионат", - сказал Тихонов.



Напомним, РПЛ была приостановлена до 10 апреля.