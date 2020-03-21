"Выбрать этот номер посоветовал папа. Под ним выступал Йохан Кройфф. В детстве моим кумиром был Деннис Бергкамп, потому что мой любимый клуб - "Арсенал". Также нравился Зидан", - приводит слова Кузяева пресс-служба сборной России.
В активе Кузяева 21 матч за сборную России, в которых он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Кузяев: кумиром в детстве был Бергкамп, потому что мой любимый клуб - "Арсенал"
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал, почему выступает под 14-м номером.
Global Look Press
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