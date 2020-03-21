О тренировке Умярова и Глушенкова, являющихся воспитанниками "Чертаново", сообщает пресс-служба клуба. Вместе с ними работал футболист "Чертаново" Юрий Горшков.
На период карантина в российском футболе игрокам рекомендовано не выходить из дома без необходимости и поддерживать форму дома индивидуально.
Умяров и Глушенков вместе перешли в "Спартак" из "Чертаново" зимой 2019 года. Спустя год красно-белые отдали Глушенкова в аренду "Крыльям Советов".
Умяров и Глушенков потренировались на "Арене Чертаново"
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров и принадлежащий красно-белым игрок "Крыльев Советов" Максим Глушенков решили поддержать форму с помощью совместной тренировки на стадионе "Чертаново".
Фото: ФК "Спартак"
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