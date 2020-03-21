"Хорошо, что хоть белорусы играют. С другой стороны, при такой эпидемии лучше переждать. В Италии и Китае коронавирус серьезно ударил. В некоторых странах он уже пошел на спад, многие выздоровели. Вообще, от гриппа больше болеют. А если взглянуть на онкологию? От нее умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус.
Я каждый год прохожу обследование, вижу ситуацию, сколько людей лечатся, умирают. Вот с чем надо бороться. У меня давно уже всё это прошло, это было 12-13 лет назад. Для людей с онкологией коронавирус не самая страшная угроза, поверьте", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Сейчас Тарханов работает вице-президентом в армянском клубе "Пюник". На время приостановки чемпионата он вернулся в Россию последним рейсом, состояние здоровья пассажиров которого никто не проверял.
На данный момент в Армении зафиксировано 160 случаев заражения Covid-19.
Тарханов: от онкологии умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов, победивший рак, поделился своим восприятием пандемии коронавируса.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
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