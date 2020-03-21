У 23-летнего футболиста подозрение на коронавирус.
"17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведён в общую палату", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. На данный момент в мире известно о 300 тысяч случаев заражения. Число погибших превышает отметку в 11 тысяч.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские лиги. Чемпионат России взял паузу как минимум до 10 апреля.
Полузащитник "Уфы" Тилль, сдавший два теста на коронавирус, госпитализирован
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что полузащитник команды Оливье Тилль госпитализирован в больницу.
Фото: © ФК "Уфа"
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