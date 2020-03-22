Гендиректор "Уфы" опроверг информацию о заражении Тилля коронавирусом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о ситуации с полузащитником клуба Оливье Тиллем.

Фото - ФК "Уфа"

Ранее стало известно, что футболист из Люксембурга был госпитализировал с подозрением на коронавирус. Впрочем, тесты полузащитника не подтвердили наличие опасной инфекции."16 марта команда вернулась с выезда. Тилль почувствовал недомогание. 17 числа медицинский штаб мне об этом доложил. Мы начали действовать по всем правилам. Приехала скорая, забрала футболиста в больницу. Игрок был помещён в отдельный бокс. 19 марта сдал первый анализ. Результат отрицательный. Вчера вечером опять отрицательный результат. Тилля уже перевели в общую палату. Он не заражён коронавирусом. Просто мы как футбольный клуб должны были следовать определённым нормам.Он почувствовал недомогание, вот мы и обратились в скорую. Понимаете, он же иностранец, видит, что творится. Поэтому сам поступил очень дисциплинировано.Он уже в общей палате. Не заражён. Но всё равно какое-то время пробудет ещё в больнице", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".Также гендиректор башкирского клуба сообщил, что футболисты "Уфы" в качестве мер предосторожности находятся на самоизоляции.Чемпионат России был приостановлен на фоне пандемии коронавируса. Предполагается, что соревнования возобновятся 24 апреля.