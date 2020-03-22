Агент рассказал о желании Бумаля уйти из "Урала" в другой клуб РПЛ

Борис Рендабмо, агент, представляющий интересы полузащитника "Урала" Петруса Бумаля, рассказал, что его клиент хочет сменить клубную прописку.
Фото - ФК "Урал"
Контракт Бумаля с "Уралом" истекает летом 2020 года.

"Петрус наслаждался своим опытом на Урале. Он отлично выступал благодаря своим товарищам по команде, а также тренерскому штабу. Мы хотели бы поблагодарить президента и тренерский штаб за оказанное доверие.

Он думал о том, что будет следующим шагом в его карьере… Две вещи совершенно очевидны: во-первых, он чувствует, что пришло время закрыть эту главу и начать новое путешествие. Во-вторых, его приоритет — остаться в России. Действительно, он привык к стране, к её образу жизни, образу мышления, языку и так далее. Поэтому мы будем приветствовать новые вызовы со стороны России", - цитирует агента Sport24.

Бумаль выступает за "Урал" с лета 2017 года. Он перебрался в российский клуб из ЦСКА (София). Камерунец в общей сложности провёл за "Урал" 58 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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Теги: РПЛ Бумаль Урал Российские трансферы
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