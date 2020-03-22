По словам Кашшаи, даже во время паузы в чемпионате страны судьи продолжают работать.
"Мы отправим коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки.
Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Это сейчас самое главное.
Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома", — цитирует Кашшаи пресс-служба РФС.
Предполагается, что чемпионат России возобновится не ранее 24 апреля.
Кашшаи рассказал, чем занимаются российские судьи во время приостановки РПЛ
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, чем занимаются арбитры во время вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
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