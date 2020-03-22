Кашшаи рассказал, чем занимаются российские судьи во время приостановки РПЛ

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, чем занимаются арбитры во время вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса.



По словам Кашшаи, даже во время паузы в чемпионате страны судьи продолжают работать.



"Мы отправим коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки.



Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Это сейчас самое главное.



Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома", — цитирует Кашшаи пресс-служба РФС.



Предполагается, что чемпионат России возобновится не ранее 24 апреля.