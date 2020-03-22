Таким образом, игроки и тренерский штаб "Зенита" будут находиться на карантине как минимум до 29 марта. Футболисты будут работать по индивидуальной программе.
"Игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях. Тренировочный центр будет полностью закрыт для посещения", — говорится в сообщении.
Чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля. Но глава РПЛ Сергей Прядкин говорил, что турнир в лучшем случае возобновится 24 апреля.
"Зенит" продлил карантин до 29 марта
Пресс-служба "Зенита" в "твиттере" сообщила, что карантин, введённый в клубе, будет продлен на неделю.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!