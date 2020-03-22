В свой топ Семин включил Маринато Гилерме, а также полузащитником Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчука.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен как минимум до 10 апреля.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
Семин назвал трех лучших игроков в нынешнем сезоне РПЛ
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал трех игроков, которые являются лучшими по его мнению в нынешнем сезоне чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
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