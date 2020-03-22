"Самое обидное за 11 лет — это срыв сделки по переходу Юрия Жиркова в "Барселону". Почему сорвался трансфер? Зачем вспоминать о сделке, которая не состоялась. Я вообще не понимаю агентов, которые рассказывают о звонках, куда они звонили, с кем говорили, о сделках, которые не получились по тем или иным причинам, и ещё пытаются кого-то в этом винить?! Работу надо доказывать делами, а не словами", - цитирует Прудникова в своем "Яндекс-дзен" канале журналист Анар Ибрагимов.
36-летний Жирков за свою карьеру успел поиграть за тамбовский "Спартак", ЦСКА, "Челси", "Анжи", московское "Динамо" и "Зенит". В его активе 91 матч за сборную России.
Агент Прудников: самое обидное за 11 лет - срыв сделки по переходу Жиркова в "Барселону"
Футбольный агент Алан Прудников, который представляет интересы защитника "Манчестер Сити" Александра Прудникова, назвал самый обидный сорвавшийся трансфер.
Фото: ТАСС
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