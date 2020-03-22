"Если ситуация нормализуется, сезон в любом случае надо доигрывать. Чтобы в дальнейшем не было разговоров, что кто-то занял какую-то позицию в таблице несправедливо.
Речь ведь не только о чемпионстве, но и о зоне вылета, местах в еврокубках. Нюансов очень много, поэтому лучший вариант — доиграть и всё выявить в спортивной борьбе. Хотя пока главное, чтобы люди не болели, а заболевшие выздоравливали", - цитирует Оздоева matchtv.ru.
Перед тем, как РПЛ ушла на паузу в связи с пандемией коронавируса, "Зенит" разгромил "Урал" со счётом 7:1 и увеличил свой отрыв в турнирной таблице до девяти очков. Если сезон не удастся доиграть, петербургский клуб может быть признан чемпионом по текущему положению.
Оздоев: лучше доиграть чемпионат, чтобы не было разговоров о несправедливости
Полузащитник лидера чемпионата России "Зенита" Магомед Оздоев выразил надежду, что сезон Российской Премьер-Лиги всё же будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
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