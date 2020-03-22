Ирина Слуцкая: неужели мы так похожи с Леонидом? (фото)

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ТЕСТ-ДНК? . Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства. ? . Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом? . Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники? ?? Неужели мы так похожи с Леонидом?
Леонид Слуцкий стал главным тренером казанского "Рубина" в декабре 2019-го года, подписав контракт на пять лет.
После 22-х туров "Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.
Под руководством Слуцкого "Рубин" провёл три матча: сыграл выездную ничью с "Тамбовом" (0:0), уступил на своём поле "Крыльям" (0:1), и победил в Туле местный "Арсенал" со счётмо 1:0.