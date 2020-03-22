Ирина Слуцкая: неужели мы так похожи с Леонидом? (фото)

2-кратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая опубликовала в своём Instagram-аккаунте запись на тему своего возможного родства с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.