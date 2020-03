Ирина Слуцкая: неужели мы так похожи с Леонидом? (фото)

View this post on Instagram

ТЕСТ-ДНК? . Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства. ? . Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом? . Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники? ?? Неужели мы так похожи с Леонидом?