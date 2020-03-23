Гендиректор "Зенита": у нас в клубе все очень серьёзно подошли к пандемии коронавируса

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новость, согласно которой питерский клуб продлил карантин.
Из-за пандемии коронавируса питерцы не проводят тренировки. Футболистам предписано тренироваться в домашних условиях.

"Мы действуем, исходя из здравых соображений. Как бы неприятно это ни было, это надо делать.

Чем строже будут соблюдаться меры, тем быстрее мы из этой ситуации выйдем. Удивляет безрассудное поведение некоторых людей, которые в пик [пандемии] поехали в очаги в отпуск или на каникулы.

Ситуация очень непростая, но, слава богу, управляемая. Чем чётче люди будут выполнять рекомендации, тем быстрее всё это закончится.

У нас в клубе все команды, вся администрация, все сотрудники очень серьёзно к этому подошли. Они будут соблюдать необходимые меры", – цитирует Медведева ТАСС.

Карантин "Зенита" продлится как минимум до 29 апреля.

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Теги: РПЛ Медведев Зенит Коронавирус
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