"Увидел у кого-то в сторис, что можно было пригнать с базы велосипед. Воспользовался этим — вот, стоит на кухне. А так нам дали тренировочную программу. Я попросил Тараса Кияшко, тренера бойца Александра Волкова, – он скинул мне программу, там отжимания, приседания с прыжком, упражнения на пресс. Плюс дети держат в тонусе — у нас с ними баскетбол, футбол, хоккей.
Обидно, что мы в "Зените" сидели три сбора, 40 дней почти получается, и теперь вся работа коту под хвост. Ради чего? Такой фундамент заложить — и все в бездну. Ну, и еще у меня беговая дорожка есть — раньше я смеялся над женой, которая на ней занималась, а теперь вот придется самому бегать.
Безумно скучаю по команде. Скучаю по футболу, мне невыносимо трудно. Тяжело дается вся эта ситуация. Плюс у меня же была небольшая травма, становлюсь мнительным. Мне плохо без футбола, я кайфую от тренировок, не могу без игр. Не хватает драйва, эмоций, не знаю, куда девать энергию", — цитирует Дзюбу официальный сайт "сине-бело-голубых".
После 22-х туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и опережая ближайшего преследователя в лице "Локомотива" на 9 очков.
В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
В России на сегодня известно о 438-ми случаях заражения коронавирусом.
Дзюба - о перерыве в РПЛ: 40 дней сборов — в бездну. Мне невыносимо трудно без футбола
Форвард "Зенита" Артём Дзюба рассказал, как переносит паузу в РПЛ, связанную с распространением коронавируса.
Фото: Getty Images
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