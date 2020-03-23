Мероприятие прошло он на стадионе "Открытие Арена", сообщает пресс-служба клуба.
Участие в семинаре приняли тренеры "Спартака-2", молодежной и юношеской команды, а также тренеры, работающие в Академии имени Федора Черенкова.
Доменико Тедеско познакомил тренеров с основными принципами своей работы, о том, как организуется тренировочный процесс в первой команде. Также Тедеско рассказал о работе с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола Германии.
Напомним, что Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в прошлом году, сменив на этом посту Олега Кононова. 34-летний специалист подписал соглашение до лета 2022-го года.
После 22-х туров "Спартак" идёт на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
В Кубке России "красно-белые" вышли в полуфинал, где должны встретиться с "Зенитом".
Тедеско провёл семинар для тренеров всех команд "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско провел семинар для всех тренеров различных команд "красно-белых".
Фото: Матч ТВ
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