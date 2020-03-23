"В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная. Почти всегда она выходит на чемпионаты мира. В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд.
Из-за текущей ситуации с коронавирусом можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Если пандемия не доберётся в Сочи или Краснодар, то там можно сыграть. Можно выезжать. Инфраструктура есть, но согласятся ли клубы", — сказал Широков в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что в настоящий момент матчи чемпионата России по футболу приостановлены из-за распространения коронавируса, как минимум, до 10-го апреля.
Матчи ведущих европейских чемпионатов также приостановлены из-за пандемии уханьского вируса COVID-19.
После 22-х сыгранных туров в турнирной таблице РПЛ лидирует питерский "Зенит", который имеет в своем активе 50 очков.
Широков: можно было бы рассмотреть плей-офф в РПЛ. Намного интереснее, чем 18 команд
Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном варианте для завершения сезона РПЛ, приостановленного из-за коронавируса.
Фото: РИА Новости
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