"Мне кажется, что это немного раздуто. Когда объявили о том, что намечается глобальный карантин, люди стали покупать самые необходимые товары. И в определенном моменте, скорее всего, их не было в магазинах. Пустые полки? Я два раза ходил в магазин, подобного не встречал. Возможно, были какие-то информационные вбросы, искусственно созданная паника.
Видел по телевизору сюжет, что девочка в своей группе написала, что ее город закрывают на карантин, вплоть до того, что нельзя выходить на улицу. В городе началась паника. И когда выяснилось, что все это не соответствует действительности, ей пришлось извиняться за неудачную шутку", — цитирует Комбаров "Р-Спорт".
В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
По актуальным данным в мире число зараженных коронавирусом превысило 350 000 человек. Погибло более 15 000 человек. Выздоровело более 100 000 человек.
В России на сегодняшний день известно о 438-ми случаях заражения коронавирусом.
Комбаров: искусственно созданная паника. Ходил в магазин, пустых полок не встречал
Защитник самарских "Крыльев" Дмитрий Комбаров прокомментировал ситуацию в России, связанную с распространением коронавируса.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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