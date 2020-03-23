Нобоа - о возобновлении РПЛ: мне кажется, нас ждёт перерыв до мая

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа считает, что с возобновлением сезона в РПЛ придётся подождать.

Источник: ПФК "Сочи"