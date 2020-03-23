Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
- Не думаю, что начнем 10 апреля. Конечно, хотелось бы, чтобы все было хорошо, но мне кажется, нас ждет перерыв до мая, - цитирует эквадорца Sport24.
Также Нобоа рассказал, что даже несмотря на все тренировки, футболисту невозможно не растерять форму во время перерыва из-за отсутствия игры в футбол.
Нобоа - о возобновлении РПЛ: мне кажется, нас ждёт перерыв до мая
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа считает, что с возобновлением сезона в РПЛ придётся подождать.
Источник: ПФК "Сочи"
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