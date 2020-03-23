Об этом сообщает Calciomercato.com
Мартинш является одни из главных кандидатов, которую в настоящее время занимает Юрий Семин.
Ранее гендиректор "железнодорожников" Василий Кикнадзе сообщал, что совет директоров клуба рассмотрит по окончании сезона несколько кандидатур на пост главного тренера, в том числе и действующего, Юрия Семина.
Еще одним кандидатом в СМИ назывался сербский тренер Марко Николич. По информации некоторых источников, у Николича даже подписан предварительный контракт с "Локо".
Действующий контракт Юрия Семина с "Локомотивом" заканчивается ближайшим летом.
После 22-х туров "Локомотив" идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.
Источник: "Локомотив" может возглавить главный тренер "Олимпиакоса"
Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш может возглавить московский "Локомотив".
Фото: gazzetta.gr
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