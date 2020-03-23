Источник: "Локомотив" может возглавить главный тренер "Олимпиакоса"

Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш может возглавить московский "Локомотив".
Фото: gazzetta.gr
Об этом сообщает Calciomercato.com

Мартинш является одни из главных кандидатов, которую в настоящее время занимает Юрий Семин.

Ранее гендиректор "железнодорожников" Василий Кикнадзе сообщал, что совет директоров клуба рассмотрит по окончании сезона несколько кандидатур на пост главного тренера, в том числе и действующего, Юрия Семина.

Еще одним кандидатом в СМИ назывался сербский тренер Марко Николич. По информации некоторых источников, у Николича даже подписан предварительный контракт с "Локо".

Действующий контракт Юрия Семина с "Локомотивом" заканчивается ближайшим летом.

После 22-х туров "Локомотив" идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Олимпиакос
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Футболисты дортмундской "Боруссии" отказались от части зарплаты из-за перерыва, связанного с коронавирусом
Беленов: продолжительность жизни в РФ меньше 65 лет. Платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер 1
Беленов: слова Кокорина? Систему нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь
Тренер "Галатасарая" Фатих Терим заболел коронавирусом
Источник: "Локомотив" может возглавить главный тренер "Олимпиакоса"
Матч "Аталанты" и" Валенсии" в Лиге чемпионов называют главным источником вспышки коронавируса в Италии 1
"Чемпионат": Ротенберг хочет оставить Кокорина в "Сочи" на полноценной основе 7
"Осторожно, обезъянки". Дзюба сравнил себя и партнёров с героями мультфильма 4
РФС проверит матч ПФЛ "Урожай" - "Интер" на предмет договорного характера 1
Иск Аршавина к экс-жене Барановской будет рассмотрен 27 апреля 2
Нобоа рассказал, когда завершит карьеру
Сорокин: вопрос о проведении финалов еврокубков остается открытым 1
Бэйл бросил вызов Тайгеру Вудсу, попав мячом для гольфа в рулон туалетной бумаги 1
Ловчев - о Кононове: да, у него не получилось в "Спартаке", но Олег — порядочный человек. Это — главное 14
Рыбус: Не вижу предпосылок для возобновления сезона в РПЛ 2
Официально: УЕФА перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределённый срок 2
Источник: сотрудники РФС перешли на дистанционную работу
Карпин и Месси примут участие в кампании ВОЗ по борьбе с коронавирусом 1
Бийол - о коронавирусе: в Словении ситуация напряжённей, чем в России
Защитник "Урала" Золотов: коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет
Нобоа - о возобновлении РПЛ: мне кажется, нас ждёт перерыв до мая 1
Яновский: Чалов сейчас вообще никакой. Какой ему "Кристал Пэлас"? 1
Комбаров: искусственно созданная паника. Ходил в магазин, пустых полок не встречал
Селюк: нужно делать полезные вещи, а не чеканить бумагой. Играться с ней — кощунство 2
"Получит ли Путин 2000 рублей компенсации?" Андронов - об указе мэра Москвы о самоизоляции 10
Нобоа: для меня Кокорин - супернападающий. Позвал бы его в сборную Эквадора 2
Широков: можно было бы рассмотреть плей-офф в РПЛ. Намного интереснее, чем 18 команд 2
Вернер может никуда не перейти из "Лейпцига" из-за коронавируса
Тедеско провёл семинар для тренеров всех команд "Спартака"
Дзюба - о перерыве в РПЛ: 40 дней сборов — в бездну. Мне невыносимо трудно без футбола 2
Все новости