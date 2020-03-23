Кокорин - лучший игрок марта в РПЛ (видео)

? Александр Кокорин – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!



?? Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX