Кокорин - лучший игрок марта в РПЛ (видео)

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признан лучшим футболистом РПЛ в марте.


Победу Кокорину в голосовании отдали болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер". Эксперты от РПЛ голосовали за голкипера "Уфы" Александра Беленова.

Напомним, что Кокорин находится в "Сочи" на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Летом у Кокорина заканчивается контракт с питерским клубом. Вчера в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" планирует сохранить Кокорина в клубе и предложить ему полноценный контракт.

В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

"Сочи", находившийся на последнем месте в турнирной таблице, теперь занимает 12-ю строчку, набрав 24 очка.

Ранее главный тренер "Сочи" Владимир Федотов также был признан лучшим в РПЛ в марте.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кокорин Сочи Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Полузащитник "Крыльев" Хади: надеюсь, буду популярным на футбольном поле, а не в Instagram
"Урожай" и черкесский "Интер" обвиняют в договорняке. РФС проводит проверку, краснодарцы требуют извинений
"Челси" хочет вернуть в клуб своего воспитанника Райса
Российский футболист обвинён в сдаче матча в Белоруссии. Его обвиняют в получении 22 тысячи долларов
Федун: только я должен бояться коронавируса
Кокорин - лучший игрок марта в РПЛ (видео)
Гендиректор "Уфы": затянуть пояса придется всем. Денег от телевидения, букмекеров и других партнеров мы не увидим
Гол Фернандеса в ворота "Урала" - лучший в РПЛ по итогам марта (видео)
ЦСКА отдал Нисимуру в аренду в японский клуб "Вегалта Сендай"
Жена Адриано: ежедневно желают смерти из-за темнокожего мужа 7
Беленов рассказал, что мог перейти в "Динамо", когда клуб тренировал Черчесов
Федотов - лучший тренер РПЛ в марте 3
Беленов: с экранов говорят, что всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить 7
Беленов: даже Месси не сможет без нужного агента попасть в российский топ-клуб 5
Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса 2
"Лучший вратарь мира тренируется дома". Губерниев в перчатках Малафеева (видео)
"Таблицу надо заморозить, не определять чемпиона и вылетевших". Комбаров - о возможном завершении РПЛ 1
"Правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем в Европе". Широков - о коронавирусе 1
Футболисты дортмундской "Боруссии" отказались от части зарплаты из-за перерыва, связанного с коронавирусом
Беленов: в России живут немногим больше 65 лет. Платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер 19
Беленов: слова Кокорина? Систему нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь
Тренер "Галатасарая" Фатих Терим заболел коронавирусом
Источник: "Локомотив" может возглавить главный тренер "Олимпиакоса"
Матч "Аталанты" и" Валенсии" в Лиге чемпионов называют главным источником вспышки коронавируса в Италии 3
"Чемпионат": Ротенберг хочет оставить Кокорина в "Сочи" на полноценной основе 10
"Осторожно, обезъянки". Дзюба сравнил себя и партнёров с героями мультфильма 8
РФС проверит матч ПФЛ "Урожай" - "Интер" на предмет договорного характера 1
Иск Аршавина к экс-жене Барановской будет рассмотрен 27 апреля 2
Нобоа рассказал, когда завершит карьеру
Сорокин: вопрос о проведении финалов еврокубков остается открытым 1
Все новости