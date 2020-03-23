Кокорин - лучший игрок марта в РПЛ (видео)

? Александр Кокорин – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
?? Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX
Победу Кокорину в голосовании отдали болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер". Эксперты от РПЛ голосовали за голкипера "Уфы" Александра Беленова.
Напомним, что Кокорин находится в "Сочи" на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Летом у Кокорина заканчивается контракт с питерским клубом. Вчера в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" планирует сохранить Кокорина в клубе и предложить ему полноценный контракт.
В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
"Сочи", находившийся на последнем месте в турнирной таблице, теперь занимает 12-ю строчку, набрав 24 очка.
Ранее главный тренер "Сочи" Владимир Федотов также был признан лучшим в РПЛ в марте.