"Паника от коронавируса задела спорт. Это достаточно странно, потому что коронавируса должен бояться только я – для мужчины старше 62 лет вероятность смерти составляет 6%, для мужчины до 40 лет – 0,3%. У моих знакомых двое детей. Мама заболела, дети прочихались, и ничего не произошло, а папа сбежал. Спрятался от них и пока сидит в другом месте, чтобы не заразиться. Спортсмены могут являться переносчиками, но что молодые ребята практически не болеют – это правда.
Сейчас возникает патовая ситуация: никто не знает, когда коронавирус закончится. Дай бог, удастся его победить к маю, есть шанс на продолжение чемпионата. Но я верю пессимистам, которые говорят, что в лучшем случае всё закончится в середине лета или даже ближе к осени", — сказал Федун в интервью РБК.
В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен из-за распространения коронавируса до 10-го апреля. В России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом.
После 22-х туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Ранее Леонид Федун заявлял о необходимости из-за распространения коронавируса ввести налоговые каникулы, отменить правило финансового фэир-плей и завершить чемпионат России досрочно, признав чемпионом "Зенит".
Федун: только я должен бояться коронавируса
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Фото: РИА Новости
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