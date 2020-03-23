"Я просто первый футболист из Ирака в России. В том числе поэтому всем иракским болельщикам интересно, как у меня идут дела. Поэтому и у инстаграма "Крыльев" так выросло число подписчиков и комментариев на арабском языке. Иракцам правда очень интересна моя жизнь в России. Мне очень приятно такое внимание.
До момента перехода в "Крылья" я играл только в Ираке. Я горжусь своей популярностью в родной стране и очень благодарен за поддержку своему народу. Надеюсь, что дальше моя карьера будет идти по нарастающей. Скажу так: надеюсь, что я буду популярным на стадионе, а не в инстаграме и прочих соцсетях. Мне, конечно, говорят, что я популярный и все в этом духе. Но мне важно показывать себя на поле", — цитирует Хади официальный сайт "Крыльев Советов".
Сафа Хади стал игроком "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно, перейдя из багдадского "Аль-Шорта" за 150 тысяч евро.
Контракт Хади с самарским клубом рассчитан до лета 2022-го года.
Иракский новичок успел провести один матч в составе "Крыльев" в РПЛ, выйдя на 4 минуты на поле в проигранной выездной встрече с "Тамбовом" (0:4).
Полузащитник "Крыльев" Хади: надеюсь, буду популярным на футбольном поле, а не в Instagram
Иракский полузащитник самарских "Крыльев"Сафа Хади рассказал, почему у него так много поклонников из Ирака.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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