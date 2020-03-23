Полузащитник "Крыльев" Хади: надеюсь, буду популярным на футбольном поле, а не в Instagram

Иракский полузащитник самарских "Крыльев"Сафа Хади рассказал, почему у него так много поклонников из Ирака.

Фото: ФК "Крылья Советов"