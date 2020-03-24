"Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram, и он не несёт в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей, а во-вторых, Артём сравнивает игроков "Зенита" с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако всё равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях", — заявил Алексей Смертин РИА Новости.
Ранее организация "Футбол против расизма в Европе" отреагировала на это сообщение:
"Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определённую нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями", — приводит заявление FARE Sport24.
Публикацию Дзюбы, в которой игроки "Зенита" сравнивались с обезьянами, проверили на расизм и дискриминацию
Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации Артёма Дзюбы, который сравнил футболистов "Зенита" с обезьянами из советского мультфильма
Фото: Instagram Артёма Дзюбы
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!