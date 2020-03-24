Карпин и Месси приняли участие в кампании по борьбе с коронавирусом (видео)

ФИФА и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) запустили информкампанию для борьбы с распространением коронавируса.





ВОЗ советует мыть руки, правильно прикрывать рот при кашле, не дотрагиваться до лица, держаться на расстоянии от других людей и оставаться дома при ухудшении самочувствия.



В кампании по распространению видеороликов на 13 языках приняли участие 28 человек из мира футбола, в том числе главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, форвард "Барселоны" Лионель Месси, голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и многие другие.



По актуальным данным в мире число зараженных коронавирусом превысило 380 000 человек. Погибло от вируса COVID-19 более 16 500 человек. Число выздоровевших превысило 100 000 человек.



В настоящий момент все ведущие европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за распространения коронавируса.