Об отрицательных результатов всех тестов работников "Рубина" сообщает пресс-служба клуба.
Из 495 случаев заражения Covid-19 в России 7 зафиксировано в Татарстане. Один из зараженных - волейболист клуба "Зенит-Казань" Эрвин Нгапет, который летел из Москвы одним рейсом с юношеской командой "Рубина".
В "Рубине" узнали результаты тестов на коронавирус игроков и работников клуба
Футболисты, тренеры и персонал "Рубина" сдали тест на коронавирус. Заражённых в казанском клубе выявлено не было.
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