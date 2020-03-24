У экс-футболиста "Зенита" выявлен коронавирус

Бывший футболист питерского "Зенита" Максим Астафьев оказался инфицированным коронавирусом.
Фото: ФК "Сибирь"
По информации Sport24, тест 37-летнего полузащитника футбольного клуба "Ленинградец" Максима Астафьева на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время он находится в Боткинской больнице города Санкт-Петербург.

В этой же больнице находился еще один игрок команды — Илья Баннов, но его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Оба игрока "Ленинградца" были госпитализированы в повышенной температурой.

15-го марта "Ленинградец" в срочном порядке вернулся в Санкт-Петербург, прервав свой учебно-тренировочный сбор в Испании из-за распространения коронавируса в стране.

Максим Астафьев выступал за "Зенит" в период с 2001-го по 2003-й год. На его счету 5 голов и 3 результативные передачи в 35-ти матчах за "сине-бело-голубых".

По актуальным данным всего в России выявлено 495 человек, инфицированных коронавирусом.


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Теги: Астафьев Зенит Коронавирус
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