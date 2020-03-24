Жоао Мариу: не понимал, почему в России на вопрос "как дела?" отвечают "нормально"

Полузащитник "Локомотива" Жоао Мариу рассказал, как происходила его адаптация в России.
Фото: Rusfootball.info
"Если приезжаешь в новую страну, нужно уважать менталитет и культуру. Когда приехал в Россию, некоторые вещи, которые были не новыми для Эдера, для меня были в новинку. Поэтому я всегда спрашивал, почему люди так делают, почему они так думают. Это нормально в новой стране.

В первые дни, когда спрашивал у кого-нибудь: "Как дела?", люди отвечали не "я в порядке" или "я не в порядке", как в странах, где я жил, а "нормально". Я всегда переспрашивал, почему "нормально"? Что это значит? Может быть, что-то случилось? В моей стране, когда отвечаешь "нормально", это означает, что что-то произошло.

Спросил у Эдера, почему все говорят именно так, ведь если ты в порядке или не в порядке, то говоришь — хорошо или плохо. Узнал от него, что это просто культурная особенность. Но было забавно, потому что все отвечали одинаково, а я не знал почему", — приводит слова Мариу пресс-служба "Локомотива".

Напомним, что Жоао Мариу выступает за "Локомотив" с лета 2019-го года, перейдя на один сезона на правах аренды из миланского "Интера".

В нынешнем сезоне РПЛ Мариу провёл 11 матчей за "железнодорожников", в которых забил один мяч и стал автором трёх результативных передач.

После 22-го тура "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Лидирующий в РПЛ "Зенит" набрал на девять очков больше.


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Теги: Локомотив Жоао Марио
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