Агент тренера "Олимпиакоса" подтвердил интерес со стороны российских клубов

Агент рулевого "Олимпиакоса" Педру Мартинша Санчо Фрейтас отреагировал на информацию о том, что его подопечный может возглавить "Локомотив".
Фото: ФК "Олимпиакос"
"Многие клубы проявляют интерес и любопытство к Педру. Тем более он дал интервью, в котором сказал, что Россия ему очень интересна. Есть ли интерес со стороны российских клубов? Да, проявили любопытство", — цитирует Фрейтаса Sport24.

"Олимпиакос" Мартинша занимает первое место после 26-ти в турнирной таблице чемпионата Греции.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Педру Мартинш может возглавить московский "Локомотив", сменив на этом посту Юрия Семина.

Ранее гендиректор "железнодорожников" Василий Кикнадзе заявил, что совет директоров клуба летом рассмотрит сразу несколько кандидатов на пост главного тренера "Локомотива".

Еще одним претендентом на эту должность, по информации СМИ, является сербский специалист Марко Николич.


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Теги: Олимпиакос Локомотив
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