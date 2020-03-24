Ни у кого из футболистов и персонала "Рубина" не обнаружено коронавируса

«Рубин» сдал тест на #COVID19.— «Рубин» Казань (@fcrk) March 24, 2020
Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на #COVID19. Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено. pic.twitter.com/z4z4Bp7nqd
В настоящий момент матчи РПЛ приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
После 22-х туров казанский "Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка.
По актуальным данным в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом.