Экс-игрок "Тамбова": киевское "Динамо" точно сильнее "Зенита"

Полузащитник киевского "Динамо" Бенито сравнил силу чемпионатов Украины и России.
Фото: ФК "Динамо" Киев
"Сильнее ли сейчас киевское "Динамо" и "Шахтер" российских "Зенита", "Спартака", ЦСКА? Думаю, да. Конечно, да. Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. "Зениту" даже забивал в выездном матче. Я могу сказать, что "Динамо" точно сильнее "Зенита".

Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее из-за того, что там много клубов одинакового уровня. На Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я ушел в "Динамо", чтобы расти здесь", — цитирует Бенито sportarena.com.

Бенито перешёл в киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента из "Тамбова", подписав с новым клубом контракт до 2023-го года. Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 250 тысяч евро.

В составе тамбовчан нигерийский полузащитник провёл 35 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.


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Теги: Бенито Тамбов Динамо Киев Зенит
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