"Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце. Это наша общая победа", – сообщил Кокорин в своём Instagram-аккаунте.
Александр Кокорин находится в "Сочи" на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Летом у Кокорина заканчивается контракт с питерским клубом. Вчера в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" планирует сохранить Кокорина в клубе и предложить ему полноценный контракт.
В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
"Сочи", находившийся на последнем месте в турнирной таблице, теперь занимает 12-ю строчку, набрав 24 очка.
Ранее главный тренер "Сочи" Владимир Федотов также был признан лучшим в РПЛ в марте.
Кокорин прокомментировал получение награды лучшему игроку РПЛ в марте
Форвард "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал свою награду лучшему игроку марта в РПЛ.
Фото: premierliga.ru
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