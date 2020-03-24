- Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план — контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону.
Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем, - цитирует Сёмина ТАСС.
Напомним, сегодня игроки "Локомотива" провели последнюю тренировку и ушли на карантин, на котором будут заниматься индивидуально дома. Чемпионат России из-за пандемии коронавируса в мире приостановлен до 10 апреля.
Сёмин: буду контролировать тренировки всех игроков по телефону
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин будет контролировать индивидуальные тренировки игроков по телефону.
Источник: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!