Об этом сообщает сайт команды.
Игроки занимаются на поле, в тренажерном зале, соблюдая рекомендации руководителей республики Татарстан о численности мероприятий.
При начале тренировок все игроки и персонал клуба прошли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Чемпионат России из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен до 10 апреля.
Игроки "Рубина" приступили к тренировкам на базе
Игроки казанского "Рубина" приступили к индивидуальным тренировкам на базе.
Источник: ФК "Рубин"
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