Игроки "Рубина" приступили к тренировкам на базе

Игроки казанского "Рубина" приступили к индивидуальным тренировкам на базе.

Источник: ФК "Рубин"

Об этом сообщает сайт команды.



Игроки занимаются на поле, в тренажерном зале, соблюдая рекомендации руководителей республики Татарстан о численности мероприятий.



При начале тренировок все игроки и персонал клуба прошли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.



Чемпионат России из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен до 10 апреля.