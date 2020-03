Фанаты "Спартака" помогут ветеранам, находящимся на карантине

View this post on Instagram

Друзья! Всем привет! В это непростое для всех время мы приняли решение сосредоточиться на поддержке тех, кто особо остро нуждается в нашей заботе и внимании. На наших ветеранах, болельщиках в возрасте и тех, кто из-за бушующей эпидемии коронавируса по медицинским и возрастным показаниям вынужден находится на карантине и самоизоляции. С сегодняшнего дня, мы на постоянной основе будем покупать и доставлять продуктовые пакеты находящимся в самоизоляции спартаковцам. Первые посылки от нас уже направились к семье Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также к ветеранам нашего клуба Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселеву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу. Совсем скоро - полный отчёт и все подробности:) Один за всех! ?????