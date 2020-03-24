Фанаты "Спартака" помогут ветеранам, находящимся на карантине

- В это непростое для всех время мы приняли решение сосредоточиться на поддержке тех, кто особо остро нуждается в нашей заботе и внимании. На наших ветеранах, болельщиках в возрасте и тех, кто из-за бушующей эпидемии коронавируса по медицинским и возрастным показаниям вынужден находиться на карантине и самоизоляции. С сегодняшнего дня мы на постоянной основе будем покупать и доставлять продуктовые пакеты находящимся в самоизоляции спартаковцам.Первые посылки от нас уже направились к семье Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также к ветеранам нашего клуба Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселёву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу. Совсем скоро — полный отчёт и все подробности. Один за всех, - сказано в заявлении.Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано 495 больных коронавирусом