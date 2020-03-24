"Думаю, что очень нехорошо всё. Ну что делать, если я так думаю. Очень хотелось бы ошибиться", — написал Карпин в своём аккаунте Instagram.
Напомним, что в настоящий момент матчи российской Премьер-лиги приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
После 22-х туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.
На сегодняшний день в России известно о 495 случаях заражения коронавирусом. В мире общее число инфицированных вирусом COVID-19 превысило 422 000 человек. Погибло более 18 900 человек.
Карпин - о коронавирусе: очень нехорошо всё
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал распространение коронавируса в России.
Фото: Rusfootball.info
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