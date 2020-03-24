Один из подписчиков Аланы Мамаевой в Instagram заявил, что развод пары — это вопрос времени.
"Мы уже семь лет с Аланой вместе, а вы всё никак не успокоитесь. И будем следующие семь лет вместе, а вы будете так же давиться желчью и мечтать о нашем разводе", — заявил Мамаев.
Мамаев принадлежит "Ростову" с сентября прошлого года. Контракт 31-летнего Мамаева с ростовским клубом рассчитан до 2021-го года. Ранее полузащитник на протяжении года находился в колонии вместе с форвардом "Сочи" Александром Кокориным из-за драки, которую они устроили в 2018-м году в Москве.
Мамаев дебютировал за "Ростов" в официальных матчах в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2). Полузащитник вышел на замену на 64-й минуте игры и успел отметиться забитым мячом.
"Будете давиться желчью". Мамаев резко ответил на вопрос о своей семье в соцсетях
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев ответил на вопрос подписчика его жены.
Фото: Instagram Павла Мамаева
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