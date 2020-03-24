"Реально хотел купить Чалова только "Кристал Пэлас". Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе. Но никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно.
У меня было несколько хороших вариантов замены в рукаве. Нам нужно было бы брать пару напов, чтобы не потерять в качестве и минимизировать риски, имея задачу вернуться в ЛЧ", - приводит слова Дюкова РИА Новости.
По словам агента Чалова Кристиана Эмиле, английский клуб был готов заплатить за футболиста 25 миллионов фунтов. В текущем сезоне на счету лучшего бомбардира прошлого чемпионата России всего 6 голов в 31 матче за ЦСКА.
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Экс-глава селекции ЦСКА объяснил, почему клуб не продал Чалова в "Кристал Пэлас"
Бывший глава селекционного отдела Максим Дюков рассказал о том, почему ЦСКА отверг летом прошлого года предложение "Кристал Пэлас" по покупке нападающего Фёдора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
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