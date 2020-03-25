"У нас было ОРВИ, мы плохо себя чувствовали. Сначала пару дней просто смотрели на состояние, а потом уже пытались вызвать врача, но тишина.
Мы как прокаженные — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут. Может, им не с чем ехать, не знаю", - приводит слова представителя Лещенко wmj.ru.
Не дождавшись врача, Лещенко с супругой сами прибыли в больницу в Коммунарке и сдали тест на коронавирус, после чего были госпитализированы. Ранее они вернулись в Россию из Канады, а по пути совершили вынужденную посадку во французском Марселе.
Лещенко - о госпитализации: к нам никто не ехал, мы как прокаженные, нас боятся
Известный болельщик московского "Динамо" и член консультативного совета клуба, певец Лев Лещенко рассказал о своей госпитализации
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!